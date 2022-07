Dit zeldzame dier kreeg voor tweede jaar op rij baby in België (video)

Voor het tweede jaar op rij is er in België een kraanvogel geboren. Vorig jaar broedde een koppel kraanvogels voor het eerst twee kleintjes in de Vallei van de Zwarte Beek (Beringen). Hetzelfde koppel keerde nu terug naar hetzelfde natuurgebied en bracht met succes nog één jong groot. Dat meldt Natuurpunt.

Vorig jaar kon Natuurpunt trots melden dat er voor het eerst in België een succesvol broedgeval was bij een kraanvogel. Het ging toen meteen om een tweeling die de namen Gru en Dru kregen (naar hun Latijnse naam Grus grus en de langpotige tweeling uit de animatiefilm ‘Verschrikkelijke Ikke’).

Dit jaar keerde het ouderkoppel terug naar de nestplaats in de Vallei van de Zwarte Beek. «Het is gebruikelijk dat kraanvogels terugkeren naar hun nestplaats van het jaar voordien maar het is altijd bang afwachten of dat ook gebeurt», zegt Christof Van Ackere, consulent Vallei van de Zwarte Beek. «De vogels zijn heel kieskeurig en als er te veel verstoring is, trekken ze verder. En natuurlijk kan er onderweg tussen hun zomer- en winterverblijf ook van alles gebeuren.»

Dru zonder Gru

Volgens Van Ackere was het ouderkoppel in februari opnieuw in de vallei gespot. Ze hadden nog één jong bij van vorig jaar, Dru. Het andere jong, Gru, is wellicht eerder al zelfstandig geworden en keerde niet mee terug met de ouders. «Door het droge en warme voorjaar kwam het ei uit ergens halfweg april. De kraanvogelwacht die een oogje in het zeil hield, zag begin mei één kuiken. Ondertussen is de vogel flink gegroeid en kan hij vliegen. We mogen dus wederom spreken van een succesvol broedgeval», legt Van Ackere uit.

De verwachting is dat de kraanvogelfamilie tot oktober in de buurt van de broedplaats blijft en nadien naar het zuiden trekt om te overwinteren, al is het ook niet uitgesloten dat ze hier blijven overwinteren. Volgens Natuurpunt is het geen toeval dat de kraanvogels zijn neergestreken in de Vallei van de Zwarte Beek. Vorig jaar al sprak de natuurorganisatie van «een bekroning voor het intensieve natuurbeheer in het valleigebied» en van «een enorme opsteker voor natuurherstel in heel Vlaanderen».





