Er zijn tien nieuwe patiënten met Covid-19 in ons land na tests op 495 stalen in referentielaboratorium, zo meldt de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid gisterenmiddag. In totaal zijn er 24 besmettingen ontdekt van het coronavirus. «We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen», geeft FOD Volksgezondheid mee.

Negen van de tien Covid-19-positieve patiënten kwamen terug van een vakantie in Noord-Italië. Zij ontwikkelden een bovensteluchtweginfectie met relatief milde griepachtige symptomen, en blijven in thuisisolatie. Eén patiënt ontwikkelde een meer ernstige longontsteking en werd daarom opgenomen in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Deze patiënt had zelf niet gereisd, maar uit grondig onderzoek naar zijn contacten bleek dat hij hier in België contact heeft gehad met een Covid-19-positieve patiënt die een reis naar Venetië had gemaakt.

Besmettingen binnen België

Het totaal aantal gedetecteerde Covid-19-besmettingen in België is momenteel 24. «Dat aantal zal inderdaad nog omhoog gaan», zegt viroloog Marc Van Ranst. Hij verwacht dat we binnenkort ook geconfronteerd zullen worden met patiënten die elkaar binnen België hebben besmet, zonder directe link met risicogebieden in het buitenland. «Dat zullen we regelmatig tegenkomen», aldus de viroloog.

Mondmaskers

De zorgsector zit met heel wat vragen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Er is bijvoorbeeld in ons land een nijpend tekort aan medische mondmaskers. Eigen productie kent België niet. De verschillende regeringen van ons land willen daarom samen met de textielsector bekijken of het mogelijk is op korte termijn zelf maskers te produceren voor de Belgische markt, zo kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan.

Onmogelijk

Volgens Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid, is het op korte termijn evenwel zo goed als onmogelijk om in België zelf medische mondmaskers te gaan maken. Niet alleen ontbreekt het ons land aan grondstoffen, er is vooral geen capaciteit in België. «Daar zijn speciaal ontworpen machines voor nodig. Er is hier geen bestaande infrastructuur», zegt Marc Croes, consultant Hygiene and Medical voor Centexbel. De beste optie volgens Croes is de invoer van mondmaskers uit landen met capaciteit om te leveren, bijvoorbeeld uit Azië.