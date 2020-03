Je handen grondig wassen duurt 20 seconden. Dat komt neer op twee keer na elkaar ‘Happy birthday’ zingen, klonk het bij het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Maar dat deuntje gaat vervelen. Twitter heeft enkele suggesties voor wat muzikale variatie.

Goed je handen wassen moet je eigenlijk altijd doen: na het toilet, voor het eten, na het hoesten en niezen. “Maar ook als je van het openbaar vervoer of van je werk komt”, zei viroloog Steven Van Gucht in Het Nieuwsblad. Met het coronavirus in het land, is er bij velen opnieuw (of eindelijk) verhoogde aandacht voor een grondige handhygiëne. Die lijkt uitgebreider te zijn dan gedacht: niet alleen je handpalmen verdienen een sopbeurt, ook de achterzijde van je hand, de zones rond de nagels, tussen je vingers en rond je duim mogen niet vergeten worden. De ideale handwasbeurt duurt daarom zo’n 20 seconden, gelijk aan twee keer ‘Happy birthday’ zingen na elkaar. Maar ook Lizzo, The Proclaimers en Toto kunnen je vergezellen aan de wastafel.

‘My Corona’

Journaliste Jen Monnier uit New York startte het initiatief op Twitter: “ik ben het beu om Happy Birthday te zingen en jullie waarschijnlijk ook, dus ik heb jullie een zeer belangrijke publieke dienst verleend door andere nummers met een refrein van 20 seconden te compileren”. Volgens Jen zijn de refreinen van ‘Love On Top’ van Beyoncé, ‘Landslide’ van Fleetwood Mac, ‘Raspberry Beret’ van Prince, ‘Jolene’ van Dolly Parton, ‘Africa’ van Toto en ‘Truth Hurts’ van Lizzo ideaal om je handen op te wassen. De tweet ging in no time – jawel – viraal en andere Twitteraars vulden het lijstje meteen aan. ‘500 Miles’ van The Proclaimers zou bijvoorbeeld ook goed zijn (als je het ‘da da da’-gedeelte erbij neemt), alsook het twee keer na elkaar zingen van ‘Good As Hell’ van – alweer – Lizzo. Ook het gebrabbel in de intro van Lady Gaga’s ‘Bad Romance’ kan dienen. Of wat dacht je van klassieker ‘Come On Eileen’ van Dexy’s Midnight Runners?

Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo gaf ook al het goede voorbeeld door in haar verhaal op Instagram te suggereren dat het refrein van ‘Wonderwall’ ook leuk en geschikt is om je handen op te wassen.

I use one verse of My Sharona, but sung as My Carona — John D. Kattar (@jdkattar) March 2, 2020

But I will be too busy dancing not washing. pic.twitter.com/beDVX6CxSP — Erica / Эрика (@Brackers_) March 2, 2020

Het bericht Deze liedjes zijn van perfecte duur om je handen grondig op te wassen verscheen eerst op Metro.