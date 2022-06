4 financiële tips voor pas afgestudeerden

Proficiat! Je bent net afgestudeerd en klaar om je sprong naar het werkleven te wagen. Misschien plan je eerst nog een vakantie? Ga je naar enkele zomerfestivals? En begin je pas nadien aan je professionele carrière. Jammer genoeg laten je financiën dat als pas afgestudeerde niet altijd toe. Het financiële vergelijkingsplatform TopCompare geeft daarom enkele tips.

1. Stel een budget op

De tijd van wekelijks of maandelijks zakgeld is nu officieel voorbij. Misschien blijf je nog even in het ouderlijke nest wonen en moet je zelf een kleine bijdrage leveren. Of misschien zoek je al je eerste eigen appartement en moet je nu maandelijks huur op tafel kunnen leggen. Met nieuwe doelen in het vooruitzicht is het belangrijk om allereerst een budget op te stellen. Zo krijg je een goede kijk op wat er binnenkomt en waar je geld naartoe gaat.

Vraag je af:

Wat zijn je inkomsten? Je totale inkomen bestaat uit je loon, je extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, eventuele uitkeringen of andere zoals huurinkomsten.

Je totale inkomen bestaat uit je loon, je extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, eventuele uitkeringen of andere zoals huurinkomsten. Wat zijn je uitgaven? Je uitgaven zijn je noodzakelijke kosten, zoals je huur of hypothecaire lening, verzekeringen, abonnementen, kleding, voeding, transport, water, gas en elektriciteit. Daarbovenop tel je ook de kosten voor vakanties, ontspanning, hobby’s en sport. Ten slotte heb je jammer genoeg ook onvoorziene uitgaven, zoals ziekte, vervangen van elektrische toestellen, en dergelijke.

Bij een gezonde financiële situatie moeten je inkomsten natuurlijk groter zijn dan je kosten.

2. Begin met sparen en beleggen

Hoewel een spaarboekje tegenwoordig niet veel meer opbrengt – met een rente die bij de meeste banken op 0,11% ligt – , doe je er altijd goed aan om een financiële buffer op te bouwen. Bij onvoorziene kosten of bij een geplande aankoop, kan je immers meteen geld van je spaarrekening halen. Een buffer van drie tot zes maanden loon is aangeraden om zo voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen.

Hoewel je nog jong bent, is het geen slecht idee om nu al te starten met beleggen. Er zitten meer risico’s aan verbonden, maar de rendementen zijn ook veel hoger. Je kan al beginnen met beleggen vanaf € 25 per maand. Let wel op dat je enkel geld investeert dat je voor een lange tijd kan missen. Je kan ervoor kiezen om te beleggen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties, maar als je start is een beleggingsfonds of een beleggingsplan een goed idee. Bij dat eerste wordt jouw kapitaal gespreid over verschillende aandelen, obligaties, andere of een combinatie van verschillende activa. Bij een plan beleg je op vaste momenten in een of meerdere beleggingsfondsen. Het voordeel bij beide is dat je zelf geen expert moet zijn, omdat een beheerder voor jou alles opvolgt.

3. Start met pensioensparen

Je bent pas afgestudeerd, start je eerste job en moet nu al aan je pensioen denken? Het klinkt gek, maar het kan je wel heel wat financiële voordelen opleveren. Niet alleen kan je jouw wettelijk pensioen aanvullen, maar elk jaar geniet je ook van een belastingvoordeel.

Je hebt verschillende mogelijkheden:

Pensioensparen : Je spaart maximaal € 990 per jaar (bedrag 2022) en geniet van een belastingvoordeel van 30%.

: Je spaart maximaal (bedrag 2022) en geniet van een belastingvoordeel van 30%. Pensioensparen : Je spaart maximaal € 1.270 per jaar (bedrag 2022) en geniet van een belastingvoordeel van 25%.

: Je spaart maximaal (bedrag 2022) en geniet van een belastingvoordeel van 25%. Langetermijnsparen: Je stort maximaal € 2.350 (bedrag 2022), tenzij de begrenzing door je beroepsinkomen lager uitvalt. Je geniet van een fiscaal voordeel van 30%.

4. Staar je niet blind op je loon

Als je voor het eerst een job begint, wil je natuurlijk het liefst van al een hoog nettoloon hebben dat aangevuld is met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques of een bedrijfswagen. Voordelen zoals een groeps- of hospitalisatieverzekering lijken nog minder interessant, hoewel dat helemaal niet het geval is.

Met een groepsverzekering spaart je werkgever immers voor jouw aanvullend pensioen. En een hospitalisatieverzekering beschermt je tegen de zware kosten van een ziekenhuisopname. Je krijgt hierdoor minder geld op je rekening dat je kan spenderen, maar je bouwt wel extra financiële zekerheden op.