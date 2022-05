Bouwmaterialen zoals ramen en deuren stijgen snel in prijs

Wordt het tijd eindelijk die renovatie eens aan te pakken, ramen en deuren te vervangen of bent u bezig met een nieuwbouwproject, dan kunt u voor een verrassing komen te staan. De prijzen voor bouwmaterialen zijn helaas fors gestegen. Direct beschikbare voorraad is schaars, levertijden zijn langer dan normaal en nieuwe aanvoer laat lang op zich wachten. Ramen en deuren worden gemaakt van hout, kunststof of aluminium en hebben daar dus ook last van. Reden temeer om niet te lang te wachten en op tijd te bestellen om zo teleurstelling te voorkomen.

Waarom hogere prijzen?

Voor die prijsstijgingen zijn een aantal duidelijke oorzaken te noemen. Een tijdlang draaiden veel fabrieken minder productie door de coronaperikelen, landen als de USA kopen massaal Europees hout, thuiswerkend Nederland besloot meer aandacht aan het huis te besteden en de blokkade van het Suez kanaal gooide nog meer roet in het eten. Verder heeft ook de oorlogssituatie in de Oekraïne zijn weerslag op de prijzen. Dit zijn een paar voor de hand liggende oorzaken. Feit is dat u door de hoge prijzen extra goed in de gaten zou moeten houden welk materiaal u waarvoor kiest, wanneer ramen en deuren geplaatst worden.

Het juiste materiaal

Kiezen welk materiaal u gaat gebruiken voor de ramen en deuren wordt door al deze ontwikkelingen nog eens zo belangrijk. Vragen als wat zijn de eigenschappen van kunststof, aluminium of hout en wat gaat het langst mee leiden uiteindelijk naar de beste keus. Een groot verschil tussen hout en kunststof is bijvoorbeeld het onderhoud. Beiden gaan lange tijd mee, maar bij hout moet u denken aan schuren, schilderen en wellicht plamuren om de houdbaarheidsdatum te verlengen, terwijl bij kunststof het schoonhouden van het materiaal en het soepel houden van de scharnieren door op tijd te oliën de voornaamste onderhoudsvereisten zijn. Wat kleur betreft kunnen ramen en deuren in alle tinten gekozen worden die u wilt, zowel bij het gebruik van hout, aluminium of kunststof.

Eigenschappen van verschillende soorten



Hout heeft als voordeel dat het relatief eenvoudig behoorlijke oppervlakken kan overspannen. Grote raampartijen zijn daardoor geen probleem. Ga je voor kunststof dan kun je voor een aluminium kozijn met kunststof ramen en deuren kiezen. Het aluminium is lichter in gewicht dan kunststof, sterk en zorgt voor stabiliteit. Kunststof is wat minder sterk in grote overspanningen, hoewel vaak aan de binnenkant versterkt met staal. Net als hout heeft aluminium het voordeel dat je het goed op maat kunt maken. Dit maakt het een goede partner bij de renovatie van oudere panden waarbij de maatvoering van ramen en deuren nogal eens afwijkt van wat de standaard is.

Bij ramen en deuren van aluminium ligt de isolatiewaarde hoog, net als bij die van kunststof. Je bespaart zo op energie en compenseert een beetje de hogere aanschafprijs. Hout isoleert een stuk minder en waar je woont is ook belangrijk. Staat het pand aan zee, dan is kunststof goed tegen bestand tegen de zoute lucht. De beslissing welk materiaal te kiezen hangt af van veel factoren. Soms pakt een compromis uiteindelijk net zo goed voor je uit. Prijs is uiteindelijk, net als alle andere factoren, slechts een overweging in de beslissing die neemt.