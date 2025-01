Tweede seizoen van ‘The Last of Us’ in april op HBO Max (video)

Het tweede seizoen van ‘The Last of Us’, de Emmy®-winnende dramaserie van HBO, verschijnt in april op HBO Max.

Het verhaal speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen af. Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) zijn het niet met elkaar eens en bevinden zich in een wereld die nog gevaarlijker en onvoorspelbaarder is dan voorheen. HBO Max heeft nieuwe beelden van het tweede seizoen vrijgegeven in een gloednieuwe teaser.

De acteurs

De cast van seizoen 2 bevat Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy en Rutina Wesley als Maria. Nieuwe acteurs zijn Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny en Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O’Hara is ook toegevoegd aan de nieuwe seizoen.

Met een veelbelovend verhaal en een getalenteerde cast belooft het tweede seizoen van ‘The Last of Us’ een must-see te worden voor fans van de serie en de videogame.

Via Streamnews.be