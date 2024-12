Tien films van 2024 die je absoluut niet mag missen

2024 zit er bijna op. Het was alweer een jaar vol films die ons hebben verrast, ontroerd en vermaakt. Voor we aan 2025 beginnen, toch nog even een overzicht met films die het jaar hebben gekleurd en die je nu lekker kunt streamen.

‘Dune: Part Two’ (HBO Max)

Paul Atreidis is terug en klaar om wraak te nemen! Samen met Chani en de Fremen strijdt hij tegen de vijanden die zijn familie hebben vernietigd. Actie en epische gevechten gegarandeerd!

‘Inside Out 2’ (Disney+)

Dé hit van het jaar! Riley is inmiddels een tiener, en dat betekent… chaos in haar hoofdkwartier. Nieuwe emoties, zoals angst, maken hun opwachting, en het resultaat is hilarisch en ontroerend.

‘Un p’tit truc en plus’ (Be TV)

Een Franse parel over een vader-zoon-duo dat na een overval onderduikt in een zomerkamp voor mensen met een beperking. Een mix van humor en hartverwarmende momenten.

‘The Wild Robot’ (Prime Video)

Wat als een robot strandt op een verlaten eiland? Roz leert overleven en sluit vriendschappen met de dieren. Een avontuurlijke en verrassend emotionele reis.

‘Poor Things’ (Disney+)

Een jonge vrouw wordt tot leven gewekt door een excentrieke dokter en besluit de wereld te ontdekken. Een beetje gek, een beetje glamoureus, en vooral heel leuk!

‘Society of the Snow’ (Netflix)

Een waargebeurd verhaal dat je op het puntje van je stoel houdt. Een vliegtuigcrash in de Andes, overleven in barre omstandigheden… Rauw, intens en onvergetelijk.

‘Young Woman and the Sea’ (Disney+)

Gertrude Ederle zwemt zich in de geschiedenisboeken als eerste vrouw die het Kanaal oversteekt. Een inspirerend en meeslepend avontuur.

‘One Life’ (Prime Video)

Het ongelooflijke verhaal van Nicholas Winton, die honderden kinderen redde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een film vol hoop en menselijkheid.

‘Furiosa: A Mad Max Saga’ (HBO Max)

Knallende actie en een duik in Furiosa’s verleden. Motorbendes, veldslagen en overleven in een harde wereld. ‘Mad Max’-fans, deze mag je niet missen!

‘The Fall Guy’ (Netflix)

Een stuntman keert terug naar Hollywood en belandt op de set van een film van zijn ex. Liefde, humor en knallende actie maken dit een heerlijke afsluiter van je filmavond.

Via Streamnews.be

Foto: Shutterstock