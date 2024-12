‘Qui non è Hollywood’: de moord die Italië verscheurde, nu op Disney+

Nog maar net een hit in Italië en nu al te zien op Disney+: ‘Qui non è Hollywood’. Deze serie raakt je met een mix van spanning en drama, maar brengt ook verrassende diepgang.

We reizen af naar het kleine dorpje Avetrana in de zonnige regio Apulië, Italië. Het is de zomer van 2010 en de 15-jarige Sarah verdwijnt spoorloos op weg naar het strand. Wat begint als een lokale verdwijning, groeit uit tot een zaak die heel Italië in de ban houdt.

Verschillende perspectieven

De serie, bestaande uit vier afleveringen, volgt niet alleen Sarah, maar ook drie van haar familieleden. Ieder krijgt zijn eigen aflevering waarin het verhaal vanuit hun perspectief wordt belicht. Je krijgt een inkijkje in een familie vol geheimen en spanningen, terwijl de zaak zich afspeelt tegen de achtergrond van het Zuid-Italiaanse leven.

Meer dan alleen een misdaad

Wat deze serie echt bijzonder maakt, is dat het verder gaat dan de misdaad zelf. Het laat zien hoe de media een simpele verdwijning kunnen veranderen in een nationaal spektakel. Tegelijkertijd werpt de serie een warme, maar soms confronterende blik op de mensen en de cultuur van dit kleine dorpje.

Waarom kijken?

Met een indrukwekkende cast, pakkende verhalen en een respectvolle benadering van het thema, is ‘Qui non è Hollywood’ een serie die je moeiteloos binget. Perfect voor liefhebbers van true crime die ook houden van een flinke dosis menselijkheid. Nu te zien op Disney+!

