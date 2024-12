Er valt heel wat te vieren in seizoen 6 van ‘Virgin River’!

In het zesde seizoen staat alles in het teken van de bruiloft van Mel (Alexandra Breckenridge) en Jack (Martin Henderson).

“We nemen alle hoogtepunten van de voorbereidingen mee: vrijgezellenfeesten, een repetitiediner, jurkensessies en natuurlijk onverwachte wendingen,” zegt showrunner Patrick Sean Smith. “Maar één ding is zeker: de trouwklokken gaan luiden! Het voelde als het perfecte moment om een grote, romantische bruiloft te plannen – een echt ‘Virgin River’-moment waar fans van kunnen genieten.”

Wat kun je verwachten?

Zoals altijd zijn baby’s en bruiloften nooit ver weg in ‘Virgin River’! Mel en Jack zetten stappen in hun nieuwe leven als (bijna) ouders, terwijl ze de boerderij van Lilly omtoveren tot hun droomhuis. Fans zagen in de finale van seizoen 5 hoe ze de boerderij kochten, en nu maken ze er echt hun thuis van.

De nieuwe afleveringen spelen zich een paar maanden na de kerstspecials van seizoen 5 af. Het is inmiddels lente in Virgin River – een tijd vol groei, verandering en verrassingen voor onze favoriete personages.

Seizoen 6 van ‘Virgin River’ is vanaf nu te bekijken op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube