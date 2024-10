Documentaire over Bitcoin en mysterieuze bedenker Satoshi Nakamoto nu te streamen

De originele HBO-documentaire ‘Money Electric: The Bitcoin Mystery’, geproduceerd en geregisseerd door Emmy®-genomineerde filmmaker Cullen Hoback, is vanaf woensdag 9 oktober te streamen op HBO Max.

Verhaal

In ‘Money Electric: The Bitcoin Mystery’ duikt de onverschrokken filmmaker Cullen Hoback in een van de meest hardnekkige mysteries in de wereld van financiën en technologie: de oorsprong van Bitcoin en de identiteit van de anonieme oprichter, Satoshi Nakamoto. Meer dan tien jaar na de verdwijning van Satoshi dreigt Bitcoin de wereldwijde financiële orde te verstoren, waardoor landen gedwongen worden de essentie van geld opnieuw te overdenken, terwijl Satoshi misschien wel de rijkste persoon ter wereld wordt.

Cullen Hoback staat bekend om zijn vermogen om subculturen en geheime bewegingen bloot te leggen door middel van digitale forensische technieken. Hij omringt zich met belangrijke spelers, onthult nieuwe aanwijzingen en onderzoekt met humor de chaotische oorsprong en snelle opkomst van Bitcoin. In ‘Money Electric’ reist Hoback de wereld rond in een poging om de ware identiteit van de anonieme bedenker van Bitcoin te achterhalen en probeert hij te ontdekken wie werkelijk de macht heeft – en wat die macht zou betekenen als Bitcoin echt deel zou uitmaken van ons dagelijks leven.

‘Money Electric: The Bitcoin Mystery’ is vanaf 9 oktober te zien op HBO Max.

Via Streamnews.be