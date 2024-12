Disney+ onthult trailer voor feestelijke ‘Doctor Who’-special ‘Joy to the World’

Goed nieuws voor de fans van ‘Doctor Who’! Disney+ heeft de officiële trailer uitgebracht van de kerstspecial ‘Joy to the World’, die vanaf 25 december te zien is.

In deze spannende en magische aflevering ontmoet Joy, een jonge vrouw die in 2024 in een Londens hotel verblijft, een geheime deur die haar naar het mysterieuze Time Hotel leidt. Daar wacht haar een avontuur vol gevaren, dinosaurussen en natuurlijk… de Doctor! Ondertussen hangt er een dreiging boven de aarde die de kerstsfeer flink op de proef stelt.

Regisseur van ‘Bridgerton’ en ‘Riverdale’

De aflevering brengt Ncuti Gatwa (‘Sex Education’) in actie als de nieuwe Doctor, samen met Nicola Coughlan (‘Bridgerton’) als Joy. Verder zien we onder andere Steph de Whalley, Jonathan Aris, Joel Fry, Peter Benedict, Julia Watson en Niamh Marie Smith in diverse rollen. De special is bedacht en geproduceerd door Steven Moffat (‘Doctor Who’, ‘Sherlock’) en geregisseerd door Alex Sanjiv Pillai (‘Riverdale’, ‘Bridgerton’).

Zin om tijdens de feestdagen in de tijdmachine te springen? Zet ‘Doctor Who: Joy to the World’ dan zeker op je kijklijst! Het nieuwe seizoen van de serie wordt in 2025 verwacht op Disney+.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube