Disney+ kondigt twee gloednieuwe Pixar-series aan

Pixar komt binnenkort met twee nieuwe series op Disney+! Er is nu al een exclusief voorproefje beschikbaar, en dit belooft heel wat kijkplezier.

Na het enorme succes van ‘Inside Out 2’, dat je nu al kunt kijken op Disney+, krijgen we binnenkort ‘Dream Productions’: uit de wereld van ‘Inside Out’. In deze miniserie van vier afleveringen duik je weer in de gedachtewereld van Riley, maar deze keer ontdek je hoe het team achter haar dromen werkt. De serie is te zien vanaf 11 december 2024.

Daarnaast brengt Pixar ‘Win or Lose’, een compleet nieuwe serie. Deze draait om verschillende personages die zich voorbereiden op een belangrijke softbalwedstrijd. Elk van de acht afleveringen – beschikbaar vanaf 19 februari 2025 – laat het verhaal zien vanuit een ander personage.

“Deze series zijn een perfect voorbeeld van wat Pixar zo goed maakt,” zegt Pete Docter, creatief directeur van Pixar. “Met ‘Dream Productions’ verkennen we een grappige en verrassende kant van ‘Inside Out’, terwijl ‘Win or Lose’ een frisse kijk biedt op de verhalen die we graag vertellen: grappig, gedurfd en vol herkenbare personages.”

Over ‘Dream Productions’: uit de wereld van ‘Inside Out’

Deze serie speelt zich af tussen de gebeurtenissen van ‘Inside Out’ en ‘Inside Out 2’. Hierin zien we hoe Riley’s dromen tot leven komen, maar dan met alle beperkingen van deadlines en budgetten waar de droomafdeling mee te maken heeft. Regisseur Paula Persimmon (stem van Paula Pell) krijgt te maken met haar eigen nachtmerrie: het creëren van de volgende droomhit, terwijl ze samenwerkt met Xeni (stem van Richard Ayoade), een eigenwijze regisseur van dagdromen die zijn kans wil grijpen in de nachtelijke droomwereld. Met stemmen van onder meer Amy Poehler, Maya Rudolph en Lewis Black is dit een komische mockumentary vol herkenbare situaties.

Over ‘Win or Lose’

In ‘Win or Lose’ volg je de gebeurtenissen in de week voor de grote softbalwedstrijd, gezien door de ogen van acht verschillende personages. Van zenuwachtige kinderen tot hun bezorgde ouders, en zelfs een scheidsrechter met liefdesperikelen – elk perspectief is uniek, grappig en ontroerend. Met Will Forte als de coach belooft deze serie vol verrassingen te zitten.

Foto: YouTube / Pixar