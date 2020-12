De coronacijfers doen het jammer genoeg nog steeds slechter dan verwacht. Er werden al verschillende mogelijke redenen aangehaald, maar er zijn ook gewoon te veel mensen die de coronamaatregelen niet (meer) opvolgen.

Met gemiddeld 2.165 nieuwe besmettingen per dag dalen de besmettingscijfers niet meer. Integendeel, in sommige provincies zien we opnieuw stijgingen. “De toename is momenteel het meest uitgesproken in West-Vlaanderen, met 18 procent. Dit is ook de provincie waar het meest getest wordt. Vervolgens komen Vlaams-Brabant (+5%), Oost-Vlaanderen (+4%) en Antwerpen (+1%). In de rest van het land zien we dalingen van -18% in Luik tot -5% in Luxemburg”, vertelde viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Ziekenhuizen overbelast

We hebben dus een plateau bereikt, en dat is slecht nieuws voor de ziekenhuizen, waar nog steeds te veel coronapatiënten liggen. “Met bijna 200 ziekenhuisopnames per dag blijft de belasting voor de ziekenhuizen alsook de tol aan ziektes en overlijdens nog steeds te hoog”, aldus Van Gucht.

Professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey ziet de situatie met lede ogen aan. Hij vreest dat we met de huidige maatregelen afstevenen op een derde golf. Dat zou rampzalig zijn voor de ziekenhuizen. “Onze ziekenhuizen kunnen op dit moment geen derde golf aan. Toen de tweede golf begon, lagen er amper of geen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Nu hebben veel ziekenhuizen het nog steeds erg zwaar met patiënten uit de tweede golf. Om u een idee te geven hoe zwaar de belasting op de ziekenhuizen en het personeel vandaag nog is: veel artsen kloppen noodgedwongen werkweken van 60 à 70 uur”, legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Te veel mensen die maatregelen niet opvolgen

Een belangrijke reden van de slechte cijfers is het feit dat heel wat landgenoten de maatregelen aan hun laars lappen. “We zitten met een te grote groep mensen – 20 tot 30 procent – die zich niet langer aan de regels houdt. Ik begrijp dat ook wel ergens. Het duurt lang, veel mensen zijn het kotsbeu. Maar er is op dit moment gewoon geen andere keuze dan de maatregelen te volgen. Het virus is er, en het profiteert van mensen die de regels niet respecteren om zich opnieuw razendsnel te verspreiden”, klinkt het.

Harde lockdown

Devroey roept dan ook op om strengere maatregelen in te voeren. Hij heeft het daarbij over een harde lockdown. “Op de manier waarop we nu bezig zijn, gaat het nog vreselijk lang duren voor we het virus weer onder controle hebben. Te lang. En dat houdt op den duur niemand vol. Vandaar mijn vraag aan onze politici om strengere maatregelen te nemen, denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke harde lockdown, zoals Duitsland overweegt. Daarmee nemen we het virus ontzettend veel speelruimte af”, besluit hij.

