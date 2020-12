De 27 Europese leiders zijn het vrijdagochtend eens geraakt om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% te verminderen tegen 2030. Dat twittert Europees president Charles Michel vrijdag. “Europa is de leider in de strijd tegen klimaatverandering”, twitterde Michel na afloop van een lange en felle onderhandelingsnacht.

De staatshoofden en regeringsleiders hebben “een ambitieus voorstel voor een nieuwe klimaatdoelstelling” aangenomen, liet ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen weten op Twitter.

Europe is the leader in the fight against climate change.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

— Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020