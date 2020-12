De federale regering kent dit jaar een premie van 10 euro bruto per dag toe aan werknemers die door de coronapandemie langer dan twee maanden tijdelijk werkloos zijn geweest. Dat heeft minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vrijdag aangekondigd.

Het gaat om een extra “beschermingspremie” voor tijdelijk werklozen, aldus de minister. Door hun lange werkloosheid, dreigen ze immers vaker met financiële moeilijkheden te kampen. De regering trekt 180 miljoen euro uit voor de maatregel.

Alle sectoren

Wie kan er aanspraak op maken? De premie geldt voor alle werknemers in alle sectoren. Werknemers moeten wel sinds het begin van de coronapandemie tot eind november in totaal minstens 2 maanden of 52 werkdagen tijdelijk werkloos zijn geweest door corona.

Hoeveel bedraagt de premie? Het gaat om een eenmalige premie van 10 euro bruto per dag, met een minimum van 150 euro. Wie bijvoorbeeld 60 dagen tijdelijk werkloos was, krijgt 150 euro bruto, of 127,5 euro netto. Voor wie 200 dagen zonder werk zat door corona komt dit neer op 1.480 euro bruto of 1.258 euro netto. Er wordt gestart met de uitbetaling vanaf de tweede helft van deze maand. Sinds het begin van de crisis zijn al ruim 400.000 werknemers al minstens twee maanden tijdelijk werkloos.

De maatregel is een “duidelijke overwinning voor het ABVV”, reageert de socialistische vakbond. De beslissing volgde volgens de vakbond na verschillende weken onderhandelingen op aansturen van het ABVV.

