Donald Trump wil dat CNN een peiling intrekt waarin hij achterloopt op Democratische kandidaat Joe Biden. De Amerikaanse president eist excuses en een rechtzetting. Maandag meldde CNN dat Biden onder kiezers 55 procent van de steun krijgt, tegenover 41 procent voor Trump.

Volgens het campagneteam van ‘The Donald’ is de peiling van CNN “erop gericht om Amerikaanse kiezers te misleiden”. Ze beweren dat bevooroordeelde vragen zijn gesteld en dat er te weinig Republikeinen werden ondervraagd.

“Het is een stunt om ervoor te zorgen dat kiezers ontmoedigd worden, en het enthousiasme voor de president onder de Amerikanen tegengewerkt wordt”, staat in een brief aan CNN. Trump reageerde eerder deze week al ontstemd op de peiling van CNN en zei dat hij een ander peilingbureau onder de arm zou nemen om alles kritisch onder de loep te nemen.

I have retained highly respected pollster, McLaughlin & Associates, to analyze todays CNN Poll (and others), which I felt were FAKE based on the incredible enthusiasm we are receiving. Read analysis for yourself. This is the same thing they and others did when we defeated…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020