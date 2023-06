Zoektocht naar jouw droomhuis begint bij de financieel adviseur

Droom je al over de verhuizing naar een nieuw huis, volledig passend bij jouw persoonlijke smaak? Kies je voor een woning in een landelijke omgeving, of ga je voor een huis in de stad? Veelal begint de zoektocht naar jouw droomhuis op kantoor bij de financieel adviseur. Een financieel adviseur berekent samen met je, wat jouw maximale hypothecaire lening is. Belangrijke informatie, daar het je vertelt binnen welke prijsrange je straks op zoek kunt gaan naar je droomhuis. Een financieel adviseur kijkt bij het bepalen van de maximale hypothecaire lening niet uitsluitend naar je inkomen en dat van een eventuele partner. Ook je lopende leningen en bijvoorbeeld eigen vermogen spelen mee.

Vooraf zelf een hypothecaire lening simuleren

Wacht je liever nog even met een bezoek aan de financieel adviseur? Kies in dat geval voor een online simulatie. Er zijn verschillende websites waarop een hypothecaire lening simuleren mogelijk is. Je voert vooraf een aantal gegevens in over je huidige financiële situatie, op basis waarvan de tool een inschatting maakt van je maximale lening voor de aankoop van een woning. Houd er hierbij rekening mee dat zo’n simulatie slechts een indicatie geeft. Je kunt er nog geen rechten aan ontlenen; de maximale hypotheek berekend door een adviseur kan hoger of juist lager uitvallen.

Zoek naar een woning om te verbouwen

In lijn met de ontwikkelingen in landen om ons heen, zijn ook de huizenprijzen in België de laatste jaren fors opgelopen. Het maakt dat het zeker voor starters steeds lastiger wordt om hun droomhuis te vinden. Probeer eens creatief te zijn! Mogelijk vind je een woning in een omgeving waar je altijd al hebt willen wonen, maar waarbij de woning zelf nog niet voldoet aan je persoonlijke eisen. Wanneer deze woning tegen een relatief lage prijs aangeboden wordt, kan het uitbrengen van een bod de overweging waard zijn. Het budget wat je overhoudt gebruik je om de woning te verbouwen. Zo kun je de woning alsnog laten aansluiten op het beeld wat jij hebt van je droomhuis!

Door een deel van de werkzaamheden bij zo’n renovatie zelf uit te voeren bespaar je veel geld. Ideaal, wanneer de maximale hypotheek lager uitvalt dan hetgeen je nodig hebt voor de aankoop en beoogde verbouwing van het pand. Trommel wat vrienden en familie op om je bij deze klussen te helpen. Een voordelige en gezellige manier om jouw droomhuis te realiseren.