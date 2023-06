Laat je woonkamer weer stralen met deze 5 tips

Woon je al enkele jaren in je huidige woning? Dan is de kans groot dat er hier en daar kleine mankementjes of tekenen van veroudering tevoorschijn komen. Dat is helemaal normaal want na verloop van tijd verouderen meubelen, lampen, accessoires en dergelijke nu eenmaal. Wist je dat het echter niet zo moeilijk is om je meubelen, vloeren en dergelijke zelf op te frissen? Met deze 5 tips laat jij jouw woonkamer meteen weer stralen!

Vloer aanpakken

Je denkt er misschien niet meteen aan, maar de vloer in jouw woonkamer doet veel aan de algemene look en feel van de kamer. Je vloer is dan ook een groot oppervlak dus als deze er verouderd uitziet straalt dat meteen door in heel de kamer. Het is helemaal niet zo moeilijk om zelf je parket te reinigen of een laminaatvloer op te boenen. Bestaat de vloer in jouw woonkamer uit tegels? Met een speciaal product om tegels schoon te maken, krijg je ook jouw tegelvloer in no time weer opgeblonken.

Nieuwe accessoires

Accessoires kunnen je woonkamer helemaal pimpen, maar eens deze verouderd zijn, kunnen ze helaas ook zorgen voor een vuile, oude uitstraling. Vervang dus regelmatig eens de sierkussens in je zetel, hang eens een nieuwe foto aan de muur of koop eens een nieuwe, moderne vaas. Ligt er een tapijt in jouw woonkamer? Dan is het ook aangeraden om dit regelmatig te laten opschonen. Je wil namelijk echt geen grauw en vuil tapijt op jouw vloer hebben liggen…

Meubels opschonen

Meubels zijn de grootste stukken en dus ook de eyecatchers in jouw woonkamer. Het is logisch dat je niet elk jaar nieuwe meubels koopt. Toch kunnen ook deze verouderen en is het helemaal niet zo moeilijk om regelmatig zelf je meubels op te schonen. Dan zien deze er meteen weer als nieuw uit en kan je weer genieten van een schone woonkamer. Je kan bijvoorbeeld je houten tafel oliën, oude fauteuils laten herstofferen of lampenkappen vervangen voor een vernieuwde look van jouw oude meubels.

Likje verf

Door simpelweg je woonkamer opnieuw te verven zal deze er weer veel frisser en netter uitzien. Zit er momenteel een donker kleurtje op de muren van jouw living? Vervang dit eens door lichte, neutrale kleuren zoals wit, lichtblauw of dergelijke. Je zal zien dat je woonkamer meteen veel zachter oogt.

Opgeruimd staat netjes

Een rommelige living met veel kleine prullaria oogt meteen heel druk en chaotisch. Daarom is het belangrijk om van tijd tot tijd een grote kuis in te plannen. Wees streng voor jezelf en gooi alles weg wat geen meerwaarde meer heeft of wat je nooit gebruikt. Berg al de rest netjes op in kasten of lades zodat er niet te veel losse spullen rondslingeren in jouw woonkamer.