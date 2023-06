Geef je zelfvertrouwen een boost met de juiste zakelijke outfits

De kleren maken de man. Hoewel ‘casual’ vandaag de dag helemaal ingeburgerd is, ook in professionele omgevingen, ga je waarschijnlijk niet in een gescheurde jeans en een T-shirt naar kantoor. Met een zakelijke outfit daarentegen scoor je ongetwijfeld bij klanten en collega’s. Daarnaast geeft het je zelfvertrouwen een echte boost. Win-win dus!

Zakelijke outfits – what’s in a name

Hoewel je de laatste jaren in de meeste kantooromgevingen gerust in een jeans of in een gewone trui en T-shirt kan verschijnen, blijft een zakelijke outfit een echte winnaar.

Wat onder ‘zakelijk’ te verstaan is, is voor iedereen anders. Het hoeft helemaal niet om een kostuum of mantelpak te gaan. Toch kan je met een nette broek, een hemd of polo en een blazer nooit iets verkeerd doen.

Items die je zakelijke outfit compleet maken

Bovengenoemde items hoef je helemaal niet met elkaar te combineren om netjes voor de dag te komen. Door te kiezen voor een gewone jeansbroek en hierop een blazer te dragen of een mooi hemd, is je kantooroutfit al compleet. Deze zweeft dan ergens tussen casual en zakelijk. Ook nette schoenen en een hemd gecombineerd met donkere jeans staan gelijk aan een verzorgd voorkomen.

Geen inspiratie op vlak van zakelijke outfits? Doe hier ideeën op voor een geslaagde zakelijke outfit.

Zakelijke outfits in de zomer

De valkuil in de zomer op vlak van outfits; té casual. Hoewel je niet de hele dag wilt staan puffen, let je best op met korte broeken in een kantooromgeving. Hoe je op warmere dagen dan wel kan scoren met je zakelijke outfit? Kies voor een polo met korte mouwen, een licht hemd waarvan je de mouwen kan omrollen of een broek in een lichtere stof, zoals linnen, katoen of zijde.

Dames kunnen al wat makkelijker kiezen voor een kortere outfit, zoals bijvoorbeeld een jurk of rok. Hou wel rekening met de voorschriften qua lengte, moesten die er zijn op je kantoor.

Zakelijke outfits in de winter

In de winter is netjes voor de dag komen een minder grote uitdaging dan in de zomer. Laagjes is dan het sleutelwoord. Kies bijvoorbeeld voor een hemd met een trui over of voor een coltrui op een nette pantalon.

Je winterse zakelijke outfit maak je af met een stijlvolle trenchcoat in wol of met een parka met donsvulling.

Voor dames zijn wollen jurken en panty’s dan weer een goed idee in de winter.

Zo geeft zakelijke kleding je zelfvertrouwen een boost

Ongeacht welke items of stuks je kiest om aan je zakelijke outfit toe te voegen, zal je merken dat je met de juiste kleding goed in je vel zit. Formele of nette kleding zorgt ervoor dat je professioneel voor de dag komt en dat je het bedrijf op de juiste manier representeert.

Daarnaast geeft zakelijke kleding je zelfvertrouwen, waardoor je presentaties of meetings naar een hoger niveau tilt. Kies voor zakelijke outfits die aansluiten bij je eigen smaak en waar je je goed in voelt en je zal merken dat je carrière er ook de vruchten van plukt.