De Europese Commissie heeft een herstelplan van 750 miljard euro aangekondigd. Het doel is om de Europese economieën overeind te houden in wat mogelijk de zwaarste recessie in de recente geschiedenis gaat worden. “We maken van die uitdaging een kans”, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Van die 750 miljard euro wordt 500 miljard uitgereikt als gift en 250 miljard komt in de vorm van een lening. In de volgende grafiek is te zien hoe de miljarden worden verdeeld.

België op plaats 15

Het grootste gedeelte gaat naar de zwaarst getroffen landen in absolute cijfers, Italië en Spanje. Ook Frankrijk en Polen maken aanspraak op ruim 35 miljard euro. België, nochtans qua aantal doden per capita het zwaarst getroffen land, staat slechts vijftiende op de lijst.

Voor goedkeuring van het steunpakket is instemming van alle lidstaten nodig. Dat zal geen sinecure worden.

