Marc Coucke zet een stap terug als voorzitter van RSC Anderlecht. Dat heeft paars-wit bevestigd. Wouter Vandenhaute zal de rol van Coucke aan het hoofd van de Brusselse club overnemen. Opvallend ook: Vandenhaute, maar ook Vincent Kompany gaan investeren in Anderlecht.

De bestuurswissel kadert in het plan, met de naam ‘RSCA ’20-’25’, van CEO Karel Van Eetvelt om weer aan te knopen met zijn roemrijke verleden. “’In youth we trust’ blijft de kernwaarde waarop RSCA zijn succes wil bouwen”, klinkt het. “Neerpede wordt nog meer dan vroeger het kloppende hart van de club en wil de volgende Vincent Kompany, de volgende Romelu Lukaku en de volgende Youri Tielemans naar het eerste elftal brengen om daar successen te boeken.”

Coucke blijft wel eigenaar

“De huidige voorzitter, Marc Coucke, steunt het plan van Van Eetvelt voluit en wil alle ruimte laten aan het nieuwe management. Hij heeft daarom beslist om terug te treden als voorzitter, maar blijft via zijn investeringsmaatschappij Alychlo wel een ambitieuze hoofdaandeelhouder.”

Belangenvermenging

Wouter Vandenhaute is momenteel actief als extern adviseur van CEO Van Eetvelt, maar zal de rol van Coucke overnemen. Als gevolg daarvan verkoopt Vandenhaute zijn aandelen in het agentschap Let’s Play, zodat er geen spraken kan zijn van belangenvermenging. Hij engageert zich ook om mee in Anderlecht te investeren, net als Vincent Kompany, die ook na 2022 in Anderlecht zal blijven.

Van Eetvelt zal het plan dinsdag ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van de club.