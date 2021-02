Het hoofd van het expertenteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het onderzoek voert naar de oorsprong van de coronapandemie heeft de hypothese van tafel geveegd dat het coronavirus ontsnapt is uit een laboratorium in Wuhan. Wel “een fantastisch filmscenario”, zei hij.

Peter Ben Embarek maakt deel uit van het WHO-team dat afgelopen maand in China aankwam voor het onderzoek naar de oorsprong van COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het huidige coronavirus. Het team ging woensdag naar het Virologisch Instituut van Wuhan, de miljoenenstad in het oosten van China, waar het virus het eerst opdook. Donald Trump, de ex-president van de VS, zei herhaaldelijk dat het virus uit een van zijn laboratoria was ontsnapt, al dan niet opzettelijk. Trump heeft wel steeds nagelaten om hiervoor bewijzen te leveren of dit aannemelijk te maken.

Het Virologisch Instituut van Wuhan heeft sinds 2012 een hoogbeveiligd laboratorium, met bioveiligheidsniveau BSL-3, dat verschillende virussen bestudeert, waaronder het coronavirus. Ook heeft het een laboratorium op niveau BSL-4, het hoogste niveau, waar ebola-stammen onderzocht worden. Ook dat laboratorium kon het WHO-team bezoeken.

Oorsprong van de pandemie achterhalen

Ben Embarek zei dat hij “zeer openhartige gesprekken” had met zijn Chinese contactpersonen, die nuttig waren om hun standpunten te begrijpen over “een zeker aantal beweringen die te zien en lezen waren in de media”. Al die beweringen zouden “fantastische scenario’s opleveren voor films en series”, zei het hoofd van het WHO-team. Maar Ben Embarek wil zich “aan de wetenschap en aan de feiten houden” om een definitieve conclusie te trekken over de oorsprong van de pandemie.

Volgende week moet het team zijn missie in Wuhan afronden, zei Ben Embarek ook. “We zullen geen volledig antwoord hebben op de vraag waar het virus vandaan komt, maar het zal een goede eerste stap zijn.”

