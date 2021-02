Het Overlegcomité geeft kappers en andere niet-medische contactberoepen vandaag mogelijk het fiat om opnieuw aan de slag te gaan. Ook de heropening van vakantieparken en dierentuinen staat straks op de agenda.

De federale en deelstaatregeringen beslisten op het vorige Overlegcomité van 22 januari om de kappers en andere uitoefenaars van niet-medische contactberoepen stilaan wat perspectief te geven op een heropening. Die zou er ten vroegste op 13 februari komen, “op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert”. Op 5 februari, vandaag dus, zouden de regeringen de knoop doorhakken.

Hoewel de besmettingscijfers sindsdien alleen nog maar verder zijn gestegen, lijkt er toch een politieke consensus in de maak om het licht op groen te zetten. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft immers wel dalen. Dat er meer besmettingen worden vastgesteld klopt, beaamde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams parlement, “maar daar staat tegenover dat we veel meer testen”. Zij zal voor de heropening adviseren, zei ze. “Ik heb gemerkt dat er veel verantwoordelijkheidszin bij die beroepen zit.”

“Mensen hebben nood aan een knipbeurt”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wilde woensdag in De Ochtend op Radio 1 nog niet vooruitlopen op de beslissing. Maar “veel mensen hebben echt nood aan de kapper”, gaf hij aan. “Mensen durven zich niet meer te tonen.” Sowieso is een eventueel groen licht niet de start van een nieuwe versoepelingsgolf, waarschuwde de sp.a-vicepremier. “Dit is een op zich staande kwestie.”

Premier Alexander De Croo herhaalde die waarschuwing donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. “Mochten we morgen beslissen dat niet-medische contactberoepen of een deel daarvan zouden openen, dan is dat niet de aankondiging van een ganse reeks van heropeningen en versoepelingen. De epidemiologische situatie zou dat vandaag absoluut niet toelaten”, was hij duidelijk.

In Franstalig België is de MR al langer vragende partij voor een heropening van de contactberoepen. Intussen toonden ook de voorzitters van PS en Ecolo zich voorzichtige voorstanders.

Extra regels

Als kappers, schoonheidsspecialisten en andere niet-medische contactberoepen open mogen, zullen ze zich wel aan een extra set hygiëneregels moeten houden, bovenop de maatregelen die voor de tweede verplichte sluiting al van kracht waren. Zo zullen klanten verplicht een afspraak moeten maken, moeten wachtende klanten buiten staan en moeten de ramen en deuren altijd open staan, beslisten de regeringen op het vorige Overlegcomité. “De veiligheid is de grootste prioriteit”, benadrukte De Croo donderdag in de Kamer. “De experten hebben protocollen ontwikkeld die verder gaan dan wat na de eerste sluiting is toegepast.”

Naast de contactberoepen mogen ook de uitbaters van vakantieparken en dierentuinen zich mogelijk aan goed nieuws verwachten. De Raad van State gaf de sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven dinsdag nog gelijk in haar aanvoelen dat het discriminerend is dat hotels wel open mogen, maar vakantieparken en campings niet.

Quid horeca?

Voor de horeca en de evenementensector komt vrijdag naar alle waarschijnlijkheid nog te vroeg. Mogelijk wordt er wel een soort tijdspad naar heropening uitgetekend. Eerder gaven de regeringen aan dat er van versoepelingen pas sprake kan zijn als het aantal besmettingen een tijdlang onder de 800 per dag blijft liggen en ook het aantal ziekenhuisopnames in die periode elke dag onder de 75 duikt.

De premier gaf donderdag aan dat de overheden in elk geval rekening zullen houden met de evolutie van de epidemie én van de vaccinatie. «Als men goede vooruitgang maakt met de vaccinatie van de meest kwetsbaren, heeft dat natuurlijk een invloed op de beheersing van de pandemie.”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke moet het leven “stap voor stap en veilig” hervatten vanaf het moment dat de ouderen en kwetsbare groepen een vaccin hebben gekregen. “Dat is een zekerheid, maar de onzekerheid is wanneer, en wat gebeurt er op de weg daarnaartoe”, klonk het donderdag in de Kamer.

Het Overlegcomité komt om 14 uur virtueel samen, via videoconferentie. Na afloop volgt een persconferentie.

