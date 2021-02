Viroloog Steven Van Gucht was vanmorgen tijdens de persconferentie van Sciensano positief over de evolutie van het coronavirus. De cijfers blijven zorgwekkend, maar zijn niet (meer) dramatisch. “Dit vraagt een enorme inspanning en solidariteit van alle Belgen en daar mogen we terecht trots op zijn”, klinkt het onder meer.

Onze inspanningen om het coronavirus af te remmen, lonen duidelijk. En al zeker als we de situatie in ons land vergelijken met andere Europese landen. Viroloog Steven Van Gucht is dan ook erg positief over ons gedrag. “De plateaufase in de coronacijfers houdt verder aan. Het is opmerkelijk hoe de Belgen erin geslaagd zijn om sinds november de curve stabiel te houden ondanks de aanhoudende druk van het virus. De toename in de besmettingscijfers lijkt ondertussen opnieuw wat af te vlakken terwijl de daling in de nieuwe ziekenhuisopnames dan weer wat vertraagt. De vergelijking met andere landen op de website ‘Our World in Data’ spreekt hierbij boekdelen. Op deze grafiek kan u zien hoe stabiel de Belgische besmettingscurve is gebleven sinds november en dit in tegenstelling tot die van vele andere Europese landen. Dit vraagt een enorme inspanning en solidariteit van alle Belgen en daar mogen we terecht trots op zijn”, vertelt hij.

Aantal besmettingen stijgt vooral in Wallonië

De besmettingen blijven wel lichtjes stijgen, en dan vooral in Wallonië. “De afgelopen week werden er gemiddeld 2.349 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een kleine toename van 5 procent. Deze toename doet zich momenteel voornamelijk voor in Wallonië, waar de cijfers stijgen met 20 procent. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een toename van 5 procent en in Vlaanderen eerder een stabilisatie die voornamelijk gedreven wordt door een meer forse daling van 7 procent in de provincie Limburg”, aldus Van Gucht.

Relatief weinig coronapatiënten op intensieve zorgen

Het aantal ziekenhuisopnames, daarentegen, blijft dalen. In die mate dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen even hoog ligt als voor de tweede golf. “De nieuwe ziekenhuisopnames gaan verder in dalende lijn hoewel er de laatste dagen weer wat hogere cijfers opgetekend worden. Verleden week waren er gemiddeld 121 nieuwe opnames per dag en dat is een kleine 4 procent lager dan de week ervoor, maar de laatste drie dagen zien we telkens wel meer dan 130 opnames per dag, en dit vooral in Brussel en de provincies Limburg, Luik, Namen en Waals-Brabant.”

“Er liggen opnieuw een beetje minder coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. In totaal gaat het om 1.752 patiënten waarvan 306 op intensieve zorgen. Dat is nog steeds een afname van 4 tot 5 procent. We zullen binnenkort dus hopelijk minder dan 300 patiënten op intensieve zorgen hebben en dat is geleden sinds 13 oktober van voor de piek van de tweede golf, zo’n 100 dagen geleden”, klinkt het.

Opnieuw minder overlijdens

Ook het aantal overlijdens evolueert verder in dalende lijn. “De overlijdens hebben eind vorige week een duik genomen en schommelen nu rond de 40 per dag. Dat is 21 procent minder dan de week ervoor. Deze duidelijke daling is het meest uitgesproken in Vlaanderen, maar zien we ook in de andere gewesten”, besluit hij.

