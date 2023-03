What happens in Vegas: 4 tips voor citytrip Las Vegas

Zin om een écht bucketlist-tripje te maken? Dan is een citytrip Las Vegas misschien wel een idee. Deze bizarre stad in Nevada in Amerika is regelmatig in het nieuws en trekt jaarlijks miljoenen toeristen. Het is een stad zoals je die nergens anders hebt gezien.

Hoewel de één de stad ziet als plat vermaak is het voor anderen een droombestemming. Wat je zoal in Las Vegas kunt doen en wat een online casino Nederland daarmee te maken heeft, lees je in dit artikel met enkele tips voor een citytrip in… Las Vegas!

1. Bekijk een van de live-shows op The Strip

Las Vegas staat onder andere bekend om de bruisende The Strip, een boulevard van bijna 7 kilometer lang waar diverse bars, clubs en casino’s te vinden zijn. Vanuit de omliggende woestijn zie je de kleurrijke neonlichten van The Strip al. Wanneer je in Las Vegas bent, is het eigenlijk een must om een live-show te bezoeken in een van de tenten aan The Strip. Iedere dag kun je hier namelijk dansshows, concerten en andere soort shows bekijken.

Zoek voor vertrek alvast op wie waar te bekijken is. Niemand minder dan Jennifer Lopez, DJ Tiësto en Celine Dion treden er wel eens op. Ook kun je de magie van illusionist David Copperfield bekijken en staat Adèle bijvoorbeeld in 2023 meerdere keren in een van de hotels van Las Vegas. Wow! Wees er op tijd bij van de kaartjes gaan altijd hard.

2. Gokje wagen in een van de casino’s van Las Vegas

Natuurlijk is een bezoek aan Las Vegas ook niet compleet zonder dat je naar een casino bent geweest. De stad staat namelijk niet alleen bekend om The Strip en extravagante hotels, maar ook om de vele casino’s die je er kunt vinden. Een gokje wagen in een van de casino’s is dus zeker een aanrader wanneer je een paar dagen in Las Vegas te vinden bent. Door in Nederland al te oefenen in een online casino Nederland kun je er misschien zelfs wel wat winnen!

Je kunt tegenwoordig namelijk gewoon vanuit huis gokken in een online casino. Ga in dat geval op zoek naar de beste casino bonussen zodat je kunt beginnen met een startbedrag of fiches. In Las Vegas proberen ze je natuurlijk ook overal naar binnen te lokken. Kijk welke casino’s goed aangeschreven staan. Een bezoekje aan zo’n casino is sowieso al een hele happening, dus laat het dan ook onvergetelijk zijn.

3. Ga op een foodie tour door de stad

Heb je de casino’s inmiddels wel gezien en heb je honger gekregen na een paar uur spelletjes spelen? Dan is het tijd om ergens een hapje te gaan eten. De keuze is enorm: er zijn meer dan 330 restaurants in de stad te vinden. Dat wordt nog lastig kiezen! Gelukkig kun je van meerdere restaurants wat proeven door mee te gaan met een heuse foodie tour door Las Vegas.

Deze tour heet de Savors of the Strip (de smaken van de strip) waarbij je in drie uur tijd langs meerdere kwaliteitsrestaurants gaat om van alles te eten en te drinken. Je komt langs vier verschillende restaurants waar je overal drie gerechtjes krijgt. Hoewel de tour misschien niet heel goedkoop is, is het wel een onvergetelijke ervaring. Ach ja, nu je tóch in Las Vegas bent kan dat er ook nog wel bij.

4. Trouwen voor een avond? What happens in Vegas…

Las Vegas is natuurlijk ook de stad waar je kunt trouwen voor een avond. Meerdere mensen gingen je al voor. Zo zijn er al verschillende beroemdheden die hun geloftes hebben gezegd in de Graceland Wedding Chapel. Dat is een van de meest populaire kapellen voor een bruiloft in Las Vegas. Je kunt er zelfs trouwen voor een avond als je wil, want scheiden is er eveneens mogelijk. In beide gevallen kan Elvis jullie bijstaan bij dit bijzondere moment.

Hoewel de Graceland Wedding Chapel een van de bekendste plekken is om te trouwen kun je op nog een paar andere plekken het ja-woord geven. Aan The Strip vind je bijvoorbeeld de Bliss Wedding Chapel voor een bruiloft in een The King thema. Ga je liever voor een plekje waar het wat minder druk is? De Chapel of the Flowers en A Little White Wedding Chapel zijn ook te gek! Ook daar zijn al meerdere bekende mensen getrouwd. Durf jij het aan?

Kortom: er is echt van alles te doen in deze bruisende stad. Met bovenstaande tips ben je er nog niet eens! Wat dacht je van een bezoekje aan het Neonmuseum? Of aan een ritje met de zipline of zoomline boven Freemont Street? Wat je ook gaat doen: een bezoekje aan The Strip, een casino en een show mogen in ieder geval niet ontbreken wanneer je in Las Vegas bent.