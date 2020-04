West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé wil niet dat toeristen en tweedeverblijvers in de paasvakantie naar de kust afzakken. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. De politie zal de controles daarop fors opdrijven, waarschuwde hij. Kustbewoners die inbreuken vaststellen, kunnen dit melden aan de politie. «Zoals ook gebeurt bij inbraken of vechtpartijen», klinkt het bij de lokale politie.

Tijdens de paasvakantie zakken in normale omstandigheden honderdduizenden toeristen af naar de kustprovincie. Komend weekend wordt dan ook nog eens mooi weer voorspeld. Maar ook nu blijft het verbod op niet-essentiële verplaatsingen gelden, benadrukt provinciegouverneur Carl Decaluwé. Wie geen geldige reden heeft om aan zee te zijn, moet er dan ook wegblijven. «Blijf nu weg, anders riskeren we ook het zomerseizoen te verliezen», zo zegt Decaluwé aan Belga.

“Sommigen hebben het nog steeds niet begrepen”

Dat blijft ook zo voor tweedeverblijvers. «We krijgen signalen dat sommigen het nog altijd niet hebben begrepen en toch naar de kust afzakken. Het is frustrerend dat sommigen zo egoïstisch redeneren. Zij zoeken problemen. Er wonen veel ouderen die kwetsbaar zijn. Bovendien heeft de kust niet de capaciteit om grote aantallen zieken op te vangen.»

De politie zal de controles op niet-essentiële verplaatsingen naar zee nog opdrijven, waarschuwt Decaluwé, zowel op de weg als in de treinstations en zelfs aan warenhuizen. Dat gebeurt met steun van andere politiezones en de federale politie. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 250 euro.

Geen kliklijn

Vaste kustbewoners mogen ook altijd de politie contacteren als ze inbreuken zien op de coronamaatregelen. De politiezone Westkust postte een bericht op Facebook waarin stond dat dinsdag slechts 1%van de gecontroleerde voertuigen moest worden teruggestuurd en daar kwam veel reactie op.

«Via Facebook meldden sommigen dat er in hun buurt samenscholingen zijn of personen toch naar hun tweede verblijf zijn afgezakt», vertelt persverantwoordelijke Ine Deburchgraeve. «In dat geval raden we mensen aan om te bellen naar het algemeen nummer van dispatching, net zoals ze dat kunnen doen bij een vechtpartij of inbraak. Dan sturen wij een ploeg ter plaatse.» De woordvoerster benadrukt dat het niet gaat om een kliklijn, maar gewoon om het algemene nummer van de lokale politie.