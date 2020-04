Houd de inspanningen tegen het nieuwe coronavirus vol, ook al zal de verleiding voor uitstapjes de komende dagen groot zijn met het mooie weer dat eraan komt. Dat raadde de woordvoerder van het crisiscentrum, Yves Stevens, donderdag aan op de dagelijkse persbriefing over het nieuwe coronavirus.

“We kregen signalen dat er minder illegale feestjes worden georganiseerd en dat er minder handelszaken zijn die de regels niet naleven. Dat toont dat de meesten hun best doen om de regels na te leven. Alleen zo kunnen we de situatie onder controle krijgen. Blijf dus volhouden”, zei Stevens.

De woordvoerder wees nogmaals op het belang om alleen essentiële verplaatsingen af te leggen: naar het werk als telewerk niet mogelijk is, naar de supermarkt en naar de dokter. “Houd dit vol, ook zal de verleiding groot zijn de komende dagen met het mooie weer om uitstapjes te ondernemen.”

“Profiteer van het mooie weer, met respect van de maatregelen. Blijf sociale afstand bewaren. Verplaatsingen voor recreatie of bijeenkomsten kunnen niét. Het is niet de bedoeling om nu feestjes of picknicks te organiseren.”

Vermijd een overvloed aan informatie

De woordvoerder van het crisiscentrum riep daarnaast op om “selectief” te zijn in de hoeveelheid informatie die geraadpleegd wordt. “Nieuws over corona domineert tv, radio, kranten en internet. Ook in gesprekken tussen mensen gaat het vaak over het virus. Het is belangrijk om de officiële kanalen op te volgen. Maar een overvloed aan informatie kan invloed hebben op de gemoedstoestand, kan neerslachtig maken en moedeloos.”

Aangeraden wordt om een vaste routine in te lassen. “Het is niet nodig om alle nieuws op te volgen. Zo’n routine zal rust brengen. Wissel het volgen van nieuws af met ontspanning, bijvoorbeeld door een boek te lezen of naar muziek te luisteren.”

