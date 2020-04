In de Amerikaanse staat Connecticut is een baby van zes weken oud aan het coronavirus overleden, dat heeft gouverneur Ned Lamont op Twitter laten weten.

“Het is met hardverscheurende droefheid dat wij vandaag het eerste pedriatisch dodelijk slachtoffer in Connecticut door #COVID19 kunnen bevestigen. Een zes weken oude pasgeborene uit de regio Hartford was vorige week levenloos naar het ziekenhuis gebracht en kon niet meer worden gereanimeerd, aldus de tweet van Lamont.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020