Hoe kun je je hersenen verbeteren?  

Onze hersenen spelen een grote rol in wat ons 'ons' maakt, en als je je hersenen in topconditie houdt, kun je een voorsprong nemen op succes, vooral tijdens je studie. Als je op zoek bent naar manieren om je hersenkracht op tijd te vergroten voor het eerste semester van het komende universiteitsjaar, lees dan verder om deze eenvoudige manieren te ontdekken om je geest te revitaliseren en nieuwe energie te geven…

Wees creatief

Inkleuren, hoe vreemd het ook mag klinken, heeft dezelfde effecten op de hersenen als meditatie – en als je online zoekt, vind je een enorme selectie kleurboeken voor volwassenen, voor elke interesse! Als koken meer je ding is, probeer dan wat nieuwe ingrediënten en recepten uit. Of als je meer van het buitenleven houdt, daag jezelf dan uit om een ​​nieuwe sport te leren. Elke tijd die je besteedt aan creatief bezig zijn en nieuwe dingen proberen, kan echt een verschil maken voor het algehele functioneren van je hersenen.

Beweeg meerdere keren per week

Lichaamsbeweging verbetert niet alleen onze conditie, maar kan ook helpen om gezondere hersenen te ontwikkelen. Door te rennen, fietsen, zwemmen of welke vorm van beweging dan ook die je leuk vindt, kun je de verbindingen tussen hersencellen versterken. Hierdoor kunnen je leer- en geheugenvaardigheden verbeteren en zou je meer informatie uit je lezingen en bibliotheekboeken moeten kunnen opnemen. Het wordt aanbevolen om minimaal 30 minuten te trainen, vijf keer per week, maar als je relatief nieuw bent met sporten, begin dan met een paar keer per week en bouw het langzaam op. Anders loop je het risico verveeld te raken door de nieuwe routine, voordat je de gewoonte hebt ontwikkeld.

Socialiseer regelmatig

Het spreekt voor zich dat socializen een belangrijk deel van je tijd op de universiteit uitmaakt, maar wist je dat het ook kan bijdragen aan de manier waarop je hersenen presteren? Uit onderzoek is gebleken dat een gesprek met iemand, slechts 10 minuten per dag, kan helpen om je hersenen geoptimaliseerd te houden, wat resulteert in een beter geheugen en betere hersenprestaties, handig voor studenten natuurlijk.

Eet het juiste voedsel

Specifieke vitamines en voedingsstoffen kunnen de hersenkracht op verschillende manieren stimuleren. Terwijl zink en jodium kunnen bijdragen aan een normale hersencognitie, kunnen vitamine B6, B12 en foliumzuur vermoeidheid helpen voorkomen, een belangrijke oorzaak van uitstelgedrag tijdens studies. Omega-3 en een van zijn essentiële vetzuren, DHA (docosahexaeenzuur), kunnen de hersenen helpen correct te functioneren – een essentieel onderdeel van leren – waardoor ze belangrijke voedingsstoffen zijn om in je dagelijkse voeding op te nemen.

Probeer iets nieuws

Nieuwe ervaringen helpen je hersenen te blijven groeien en informatie gemakkelijker op te nemen en op te slaan. Wat dacht je van een nieuwe sport beginnen, een nieuwe taal leren of een muziekinstrument leren bespelen? Bekijk een tentoonstelling in een nabijgelegen museum of kunstgalerie, probeer wat vrijwilligerswerk te doen, of als je genoeg tijd hebt, ga een dag/weekend/week weg naar een gloednieuwe plek.