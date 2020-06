Maaltijdleverancier Uber Eats promoot de restaurants van zwarte uitbaters in de VS en Canada op zijn platform. Gebruikers krijgen op de app een lijst te zien van alle eetgelegenheden in hun buurt die uitgebaat worden door Afro-Amerikanen. Bestellingen bij hen worden vrijgesteld van bezorgkosten. De app lanceert de actie uit solidariteit voor de antiracismebetogingen die overal ter wereld plaatsvinden naar aanleiding van de dood van George Floyd.

De app toont een lijst van alle restaurants met zwarte uitbaters in hun buurt, en spoort de gebruiker met een boodschap aan om bij één van de geselecteerde restaurants eten te bestellen. Zo kunnen ze de eigenaars een hart onder de riem steken, aldus het bedrijf. Daarbovenop moeten gebruikers die bij restaurants van zwarte eigenaars bestellen geen bezorgkosten meer betalen voor de rest van het jaar. De actie werd donderdag gelanceerd en geldt voorlopig enkel in grote steden in de Verenigde Staten en Canada.

In een mail naar alle Amerikaanse klanten kondigde CEO Dara Khosrowshahi ook nog een steunactie aan op Uber: de taxi-app zal korting geven op autoritten naar restaurantzaken van zwarte eigenaars die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus.

Meer diversiteit

Daarnaast wil de CEO streven naar meer diversiteit binnen zijn bedrijf. In 2019 bestond het personeel van Uber uit 45 procent blanken, 33 procent Aziaten, 9 procent zwarten en 8 procent hispanics.

Met de acties wil Uber zijn steun betuigen aan de wereldwijde demonstraties naar aanleiding van de dood van de zwarte George Floyd onder een blanke politieknie in Minneapolis. “Ik wou dat de levens van George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor en talloze anderen niet zo gewelddadig beëindigd werden”, aldus de 51-jarige Uber-CEO. “Ik wou dat het institutionele racisme en het daaruit voortvloeiende politiegeweld niet tot hun dood had geleid.” Het schokkende incident van roekeloos politiegeweld zette een ongeziene golf van protest in gang in de Verenigde Staten, die zich later uitbreidde over de gehele aardbol.

