Vrouwen in ‘seksstaking’ na abortusverbod in enkele Amerikaanse staten

Een pak vrouwen in de Verenigde Staten geven aan in ‘seksstaking’ te gaan nadat hun recht op abortus teniet gedaan werd in verschillende Amerikaanse staten. De zogenaamde ‘Supreme Court’ oordeelde dat na bijna 50 jaar aan recht op abortus, staten hier nu zelf over mogen beslissen of ze het al dan niet toelaten.

Dit leidt momenteel tot een vrouwenbeweging die van het zelfgekozen principe zijn van ‘hun benen te sluiten’. De hashtag #SexStrike gaat dan ook de wereld rond. Eén persoon zei: “Als ik geen recht hebben over mijn eigen lichaam, dan hebben mannen dat ook niet over mijn lichaam.”

”Genoeg is genoeg”

Op Twitter laten veel vrouwen van zich horen. “Mijn benen zijn GESLOTEN”, geeft een dame mee. “Ik denk dat het hoog tijd is dat vrouwen van over de hele wereld in seksstaking gaan! Genoeg is genoeg. En waarom hebben we nog altijd geen manier of technologie gevonden die voorkomt dat een man een vrouw kan verkrachten?”, vraagt iemand zich luidop af.

