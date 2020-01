Tijd voor vakantie!

En daar had deze onbekende dame duidelijk zin in! Op beelden, die stevig de ronde doen op sociale media, is te zien hoe de vrouw in kwestie in de ruimte waar de bagage opgehaald kan worden, spontaan haar kledij uittrekt.

Nadien zou ze nog óp een politiewagen gekropen zijn én proberen te ontsnappen hebben aan de lange arm der wet. Zonder succes. De dame werd gevat en de politiezone van ‘Miami-Dade’ voerde een onderzoek uit naar de mentale toestand van de vrouw. Dat ze alleszins prettig gestoord is, kunnen we wel al vaststellen. Zelfs zonder onderzoek.

Foto: still – Bron: Daily Mail/VKmag