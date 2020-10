Een heldhaftige kat uit New York heeft nogmaals bewezen waarom de viervoeters ervan beticht worden zeven levens hebben. Het zwartgeblakerd beest sprong net op tijd en op spectaculaire wijze uit een hevig brandend appartementsgebouw.

Voorbijganger Aaron Ganaway kon op de gevoelige plaat vastleggen hoe de rosse tijgerkat – intussen half zwart van de rook – aarzelend op het raamkozijn balanceert. Achter het beest slaan de vlammen hevig om zich heen, terwijl op de veilige grond drie politieagenten klaarstaan om de kat op te vangen.

Aangemoedigd door een enthousiast publiek durft het dier uiteindelijk de kattensprong te maken. Hij landt net naast de armen van de agenten, maar lijkt wel ongedeerd. De kat werd meteen ter verzorging naar het dichtstbijzijnde dierenasiel gebracht, schrijft NBC New York. Na een behandeling tegen de ingeademde rook en een fikse wasbeurt was het beest zo goed als nieuw.

Brand aangestoken

Helaas verging het de andere bewoners van het flatgebouw iets minder goed. Bij de hevige brand geraakten zeven mensen gewond, waaronder twee politieagenten. Volgens de lokale politie werd de brand aangestoken door een man die niet in het gebouw woonde. Hij zou op de vlucht zijn geweest voor agenten die hem een straatverbod wilden opleggen. De man sloot zich daarbij op in een appartement in het gebouw en zette de boel in lichterlaaie – vermoedelijk uit wanhoop.

