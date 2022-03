WOW: Paraglider STEVIG in de problemen door plotse stofhoos (video’s)

Straf beeldmateriaal uit Stubenberg, Oostenrijk.

Dat het ginds best een mooie plek kan zijn om te paragliden, kunnen we best geloven. Maar voor onderstaande man ging het goed fout toen een plotse stofhoos hem tijdens de voorbereidingen al meenam op een wel erg pijnlijke vlucht.

Geen zware verwondingen

“Ik was bezig met de voorbereiding toen een stofhoos me meenam en me eerst tegen een omheining en dan tegen een boom smakte. Ik raakte gelukkig niet gewond”, aldus de man in kwestie. Da’s toch een klein wonder, als we onderstaande beelden even bekijken. Eerst krijg je de beelden vanop een afstandje te zien, nadien volgt er voor wie wil nog een video die de man zélf maakte tijdens het hele voorval. Beangstigend! Kijk maar:





Foto: still – Bron: YouTube ViralHog/VKMag