WOW: Klimmer vecht voor zijn leven tijdens bloedstollende confrontatie met wilde beer (video)

Hallucinante beelden vanop Mount Futago in Japan.

Daar kwam een klimmer er op 1 oktober gelukkig met de schrik vanaf na een bloedstollende confrontatie met een wilde beer. De man moest letterlijk vechten voor zijn leven terwijl hij op een rots aan het klimmen was. Op de beelden zien we eerst hoe er schijnbaar niets aan de hand is. Maar schijn bedriegt…

Wilde beer

Na enig moment duikt er plots, haast uit het niets, een wilde beer boven hem op. In wat haast een scène uit een actiefilm lijkt, duwt de klimmer de beer van de rots. De man weet zichzelf gelukkig vast te houden. Niet veel later lijkt de beer opnieuw te willen aanvallen. Met het nodige gestamp, geklop en geschreeuw weet de klimmer de beer uiteindelijk weg te jagen. Dat dit anders had kunnen aflopen, moeten we bijna niet uitleggen als je de video even bekijkt. De man geeft volgens de beschrijving bij de video wel toe dat hij zich in het territorium van de beer bevond. En dat was dus duidelijk niet zijn beste plan…

Voor het gemak hebben we het filmpje klaargezet op enkele seconden voor het moment dat de beer in beeld komt gevlogen. Kijk maar…

Foto: still YouTube Bear Attacks Climber