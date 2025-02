WOOPS: Man mispakt zich volledig aan grote kaasbol (fails)

Dan wil je eens wat werk verzetten…

Op onderstaande beelden zien we hoe het op een markt ergens in Nederland aardig misgaat. Daar wil een man tonen wat hij kan door een gigantische kaasbol even volledig zelf te verplaatsen.

Al van bij het begin is het voor de kijker duidelijk dat hij het gewicht van de bol wat onderschat heeft. En niet veel later komt hij ook zelf op onzachte wijze tot dat besluit. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…