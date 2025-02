Meningen verdeeld over (huwelijksfeest van) kortgerokte bruid: “Dit is mijn grootste angst!” (video)

Over smaak valt niet te twisten.

Maar daar lijken ze zich op TikTok maar weinig van aan te trekken. Zo deelde ene Emily op het populaire platform enkele beelden van haar ‘frat wedding’. Dat is dus een trouwfeest in een eerder studentikoze setting.

Het ziet er allemaal zeer leuk uit en de aanwezigen, inclusief de bruid en bruidegom, lijken het aardig naar hun zin te hebben. Toch zijn de meningen over onderstaande video sterk verdeeld.

“Dit is mijn grootste angst!”

Om te beginnen maken sommigen zich zorgen over de outfit van de bruid. “Je hebt wel héél veel vertrouwen in je jurk”, klinkt het. Anderen zijn dan weer niet te spreken over de stijl van het gehele trouwfeest. “Dit is mijn grootste angst”, lezen we.

Gelukkig zijn er ook positieve reacties terug te vinden. “De mensen die dit niet leuk vinden, hebben duidelijk geen studentenleven gehad”, laat een kijker weten. “Dit is allemaal echt geweldig”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!