Op straat mag het dan wel rustig zijn, op het internet krioelt het van de activiteit!

Zowat iedereen lijkt dezer dagen wel filmpjes en foto’s te delen. En aangezien we met z’n allen binnen moeten blijven, tonen velen ook (delen van) hun woning.

Ene Esha wou ook wat leuks maken voor haar TikTok-volgers. Een ‘opruim’-filmpje in haar slaapkamer. Maar ze had beter op voorhand al iéts beter opgeruimd, want ze vergat een pikant speeltje weg te nemen uit haar bed alvorens te filmen. Gelukkig tilt ze er zelf niet te zwaar aan. Kijk maar:

I was trying to a record a cleaning my room tiktok until pic.twitter.com/JIlMcoJlES — Esha ♡ (@Vixenesha) March 31, 2020

Foto: still