WOOPS: Dame valt op loopband en verliest haar broek! (fails)

Dan wil je eens sportief zijn…

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Da’s altijd leuk. En daar hoort natuurlijk ook de nodige dosis sport bij. Dat zal ook onderstaande dame gedacht hebben, toen ze besloot om op een loopband het beste van zichzelf te geven. We zien de vrouw aan een aardig tempo lopen. Maar plots komt ze ten val! En alsof dat nog niet erg genoeg is, verliest ze ook nog haar broek! Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het nooit echt netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!