Voor de doorsnee 18-jarige betekent de weg naar een rijbewijs en auto vrijheid… én een pak stress. Dat is voor de studente in deze video niet anders. Haar eerste autorijles zal ze wellicht nooit meer vergeten.

Het begon in eerste instantie allemaal nog lacherig, plagerig en onschuldig. Vader die aanwijzingen gaf, zus en moeder die giechelden op de achterbank, best spannend allemaal. En dat het hier om manueel schakelen ging, dat maakte het er niet makkelijker op. De gaspedaal had de studente in ieder geval al gevonden.

Van de baan

Maar de rem, dat was een ander paar mouwen. Van de hemel naar de hel in luttele seconden, toen de chauffeur in kwestie een verkeerd stuurmanoeuvre maakte en volledig van de baan ging. Resultaat: auto op zijn dak en enkele gezinsleden die er met de schrik van af kwamen.

Foto: still video