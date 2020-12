Nu zou je toch denken dat iedereen tijdens deze pandemie een béétje z’n best doet om een ander niet te besmetten.

Wel, onderstaande man vond het een ‘leuk’ plan om in een lift even in het gezicht van een oudere man te hoesten. Zo zien we hoe de bewuste kerel al behoorlijk laat in een reeds behoorlijk volle lift stapt.

Of daardoor onenigheid ontstaat tussen de jongere en de oudere man, is niet echt duidelijk. Al durven we ‘t wel te vermoeden, aangezien ze eerder al een woordenwisseling hadden. Wat wél duidelijk is, is dat de jongere man opzettelijk richting de oudere heer hoest. Hij zet daarbij zelfs bewust zijn mondmasker af.

Slecht plan!

Dat had ie echter beter niét gedaan. Uiteraard sowieso al niet omdat het verre van ‘netjes’ te noemen is, maar ook omdat de oudere heer hem niet veel later stevig op z’n plek zet. En daar zijn beelden van. Kijk maar:

Foto: still – Bron: Skoften