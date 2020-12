In de wondere wereld van de ‘influencers’ gaat het soms mis.

Al is het in het geval van ene ‘GGria’ niet haar eigen fout. De dame, die meer dan 136.000 en 41.000 fans op respectievelijk Instagram op Twitch heeft, nam haar volgers virtueel mee tijdens een wandeling.

Leuk, zou je denken. En dat was het ook! Tot een automobilist het een geestig idee vond om haar een stevige loer te draaien.

“Wat een eikel!”

Plots komt er een wagen in beeld. Nog geen seconde later is ‘GGria’ kletsnat. Daar had de combinatie van die bewuste wagen en een naburige plas voor gezorgd.

“Wat een eikel”, horen we iemand buiten beeld nog roepen. “Ik ben kletsnat”, stelt de dame in kwestie opmerkzaam vast. Kijk maar:

Foto: still – Bron: Skoften