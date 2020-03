Een vrouw heeft online heel wat kritiek gekregen nadat ze zichzelf had gefilmd terwijl ze een ‘coronavirus challenge’ wou starten. Dit deed ze door een wc-bril te likken. Veel navolging heeft ze voorlopig nog niet gekregen.

De video, gepost op TikTok door de 22-jarige influencer uit Miami, Ava Louise, laat zien hoe de vrouw een toiletbril in een vliegtuig likt. In de korte clip kruipt het meisje voor de wc-bril voordat ze eraan likt en de camera een vredesteken geeft. Het bijschrift op de video vermeldt “coronavirus challenge”.

TikTok

De video is afkomstig van TikTok, waar is intussen al verwijderd. De clip werd echter ook door haar gedeeld op Twitter met de tekst: ‘Doe je mee aan de nieuwe Corona Challenge? Dit zit trouwens in een vliegtuig…”

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw… pic.twitter.com/w1XwVRZd87

— Cash ✌ HYPE (@CashNastyGaming) March 15, 2020

