Emma van het Nederlandse YouTube-kanaal ‘Spuiten en Slikken’ heeft weer een nieuwe doe-het-zelfvideo klaar.

Vorige week gaf ze nog wat uitleg over het maken van een ‘masturbatie-instructiefilmpje voor je partner’.

Deze keer duikt ze in de wondere wereld der orale bevrediging van een vrouw. “Emma laat je in 3 stappen zien hoe jij je befskills kan verbeteren”, klinkt het in de omschrijving. Hoe dat juist in z’n werk gaat, ontdek je op bovenstaande video.

