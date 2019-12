Straffe beelden uit China.

Daar werd op 4 december een mama en haar zoontje door een wagen aangereden op een zebrapad. Met een harde smak gaan ze beiden tegen de vlakte.

Maar in geen tijd veert het jongetje recht en kijkt ie eerst of zijn moeder het goed stelt. Niet veel later zet ie de bestuurder van de wagen stevig op zijn plek!

Die laatste voelde zich echter zeer schuldig en nam de twee slachtoffers meteen mee in zijn wagen, richting ziekenhuis. De politie stelde vast dat de chauffeur volledig in fout was.

Foto: still