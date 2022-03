Politica poseert halfnaakt om stemmen te ronselen: “Ik wist dat het voor controverse zou zorgen” (video)

Sarah Stogner is haar naam. En de 37-jarige politica wil graag ‘spoorwegcommissaris’ worden in Texas.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, behandelt die commissie ginds vooral kwesties rond de olie- en gasindustrie. Sarah vond het dan ook een goed idee om, bij wijze van promotie, halfnaakt te poseren op een oliepomp.

“Ze zeggen dat ik geld nodig heb. Ik heb andere ‘assets'”, voegt ze zelf met een knipoog toe aan het promofilmpje. Toch komt er behoorlijk wat kritiek op de beelden. Maar dat vindt de dame niet terecht. “We hebben straling in ons water. Maar ik die schaars gekleed ben, daar trekken ze de lijn”, laat ze weten op Facebook.

“Ik wist dat het voor controverse zou zorgen”

“Ik wil gerust mijn kledij weer aantrekken en een serieus gesprek voeren. Ik wil praten over ons grondwater”, vult ze aan. “De video heeft me toegelaten om mensen te bereiken die mijn passie en bezorgdheden delen”, aldus Sarah. “Ik wist dat dit voor controverse zou zorgen. Ik had echter niet verwacht dat er door de pers zo heftig op gereageerd zou worden”, besluit ze. Hoog tijd om te kijken waar al die ophef juist over gaat, denken we dan.

They said I needed money. 🤣 I have other assets. pic.twitter.com/OI9z9EDRRG — Sarah Stogner (@Sarah4RRC) February 14, 2022

Foto: Twitter/Instagram – Bron: New York Post