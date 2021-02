Een briefje aan je auto vinden, doet velen toch vaak geen plezier.

Want meestal is het reclame óf probeert men zelfs op die manier iemand op te lichten. Maar beelden uit Australië tonen dat het soms wél de moeite kan zijn om dergelijke briefjes grondig te lezen.

Op de Facebookpagina van ‘Sunshine Coast Snake Catchers 24/7’, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vangen van slangen, staat sinds enkele dagen een video van een wel zeer opmerkelijk geval.

Vier briefjes

Op de beelden zien we een wagen waar maar liefst vier briefjes op en rond liggen. Een duidelijke waarschuwing: er zou een slang onder of in de wagen gekropen zijn. De eigenares twijfelde geen seconde en belde naar de slangenvanger.

Dat was een goed plan, want er was inderdaad een stevige slang tot onder de motorkap geraakt! Het dier werd na de vangst weer vrijgelaten in de natuur. Kijk maar:

Foto: still – Bron: Facebook Sunshine Coast Snake Catchers 24/7