Op het YouTube-kanaal van de federale politie komen we bovenstaande opsporing tegen.

“Op 17 december 2018 ging een 67-jarig slachtoffer tanken in het benzinestation SHELL gelegen aan de Kortrijksesteenweg in Gent”, opent de omschrijving van de video.

Een onbekende man benadert het slachtoffer en vraagt hem “om met zijn eigen bankkaart te tonen hoe de automaat precies werkt”. De behulpzame man doet wat van hem gevraagd wordt, maar heeft niet door dat de dief intussen niet alleen zijn pincode weet, maar ook zijn bankkaart uit de automaat heeft gehaald.

Dat gebeurde allemaal vliegensvlug. De dader maakt zijn slachtoffer wijs dat de automaat zijn bankkaart ingeslikt heeft en is zelfs zó ‘behulpzaam’ dat ie even een telefoonnummer geeft van een ‘technische dienst van de automaat’. Aan de andere kant van de lijn hangt echter een kompaan van de dader. Zo wordt het slachtoffer geruime tijd letterlijk aan het lijntje gehouden.

In tussentijd gaat de eerste verdachte ongestoord de rekening van de man plunderen. Niet veel later komt ook de tweede verdachte in beeld. Naast bankautomaten gaan ze ook naar gokkantoren… In totaal halen ze zo meer dan 9.000 euro van de rekening van het slachtoffer…

Wil je meer info of heb je een tip omtrent de diefstal? Dan moet je HIER zijn!

Foto: still