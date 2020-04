Wanneer we van de overheid een mondmasker mogen verwachten, weten we nog niet exact.

Dus is de kans groot dat wie er snel eentje wil, best zelf aan de slag gaat. Voor mensen die kunnen naaien, geen probleem! Die moeten hier even gaan kijken.

Voor wie echter geen naaimachine in huis heeft óf er niet mee overweg kan, hadden we vorige week dit filmpje al gedeeld.

Maar er zijn nóg manieren om ‘naaivrij’ een soort mondmasker in elkaar te knutselen. Onthou vooral dat je ook best iets van vervangbare filter voorziet. Dat kan een stukje stof, koffiefilter, wc-papier, keukenrol of gelijk welk ander stofje zijn dat als extra laagje kan dienen. Bedoeling is vooral dat je de kans dat er druppeltjes uit jouw mond of neus op iemand anders belanden, verkleint. En dat doe je nog altijd het beste door genoeg afstand te houden en zo weinig mogelijk buiten te komen, uiteraard.

Bon, aan de slag dus! Bovenaan wordt een kous gebruikt met daarin een stukje wc-papier. In ‘t filmpje onderaan krijgen we een leuke variant op het ‘T-shirt-mondmasker’ te zien. Veel knutselplezier! En euh, na gebruik altijd even op hoge temperatuur wassen of eens uitvoerig met een heet strijkijzer overheen gaan!

Foto: still