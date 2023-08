Mannen willen vrouw in zwembad gooien. Maar dan? KARMA! (fails)

Wie een put graaft voor een ander…

Veruit de leukste filmpjes op het wereldwijde web zijn die waarin iemand zijn of haar verdiende loon krijgt. Neem nu onderstaande heren. Zij vonden het een goed idee om een vrouw in een zwembad te gooien. Althans, dat was hun plan. Maar de dame in kwestie geeft zich duidelijk niet zomaar gewonnen. Uiteindelijk belanden de twee pechvogels van dienst zélf in het water. En de dame? Die lacht zich vanop het droge haast een breuk. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Hoewel het hier om een duidelijk gevalletje ‘verdiende loon’ gaat, vinden we het toch niet netjes om maar één duo pechvogels in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita.